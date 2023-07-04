Из неказистой участницы «Модного приговора» сделали красотку: ей не понравилось

Участница очередного выпуска шоу «Модный приговор» Анастасия пришла на передачу по просьбе своего мужа Михаила. Несмотря на то, что мужчина старше своей супруги почти на 20 лет, он одевался более современно, чем его жена.

Анастасии всего 37 лет, но выглядела она как хмурая женщина средних лет. Всему виной увлечение героини мрачными оттенками и мешковатыми фасонами одежды. Только на работе Анастасия переодевалась в яркие и светлые цвета — зарабатывала она, исполняя роль Снегурочки на детских праздниках.

Первые три комплекта для супруги подобрал Михаил. К сожалению, ему не удалось избавить Анастасию от ее фирменной мрачности. Черные цвета он заменил на серый и темно-красный, но молодости и свежести героине они не прибавили.

Стилисты со своей задачей справились на отлично. В первом же образе Анастасия выглядела как стильная современная Снегурочка. Новая укладка, макияж и подобранная стилистами одежда помогли девушке скинуть не менее 10 лет. Но превращение в обаятельную молодую красотку сама героиня не одобрила, темные и мрачные цвета остались милее ее сердцу.