Из неформалки в милашку: девушка смыла тату и привела россиян в восторг

Снежана Винниченко известна как блогер Snegga и специалист по яркому окрашиванию волос. Звезда соцсетей любит вызывающие оттенки не только, когда дело касается прически. Все тело знаменитости покрыто цветными татуировками, от которых она вдруг решила избавиться.

На канале Снежаны появилось видео, в кадрах которого она кардинально преображается при помощи гримера. Для начала специалист нанес на тело блогера ярко-оранжевый пигмент, после чего перекрыл его тоном в цвет кожи. В результате татуировки эпатажной красотки словно исчезли.

Интернет-пользователи пришли в восторг оттого, что на их глазах неформалка превратилась в милашку. Блогер не только «смыла» нательные рисунки, но и спрятала свои разноцветные волосы под белым париком, что придало еще большей романтичности ее образу.