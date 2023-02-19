Из музы культовых режиссеров в поломойки: зачем звезда СССР бежала за границу

Сыграв Комиссара в «Оптимистической трагедии», Маргарита Володина стала мегапопулярной не только на родине, но и за рубежом. Режиссеры выстраивались в очередь перед актрисой: тогда никто из них и подумать не мог, что ее карьеру ждет крах.

Артистка вышла замуж за создателя вышеупомянутой ленты — Самсона Самсонова. Спустя 13 лет этот брак распался. Кинодел ревновал супругу к славе и поклонникам и после расставания с ней сделал все возможное, чтобы она больше не появлялась на съемочных площадках.

Впереди звезду экрана ждало еще немало испытаний. Володина начала вести переписку с поклонником из Австрии и за связь с иностранцем подверглась жесткой травле. После этого она вышла замуж за Олега, занимавшегося подпольным бриллиантовым бизнесом. Тогда актриса еще ничего об этом не знала.

Правда вышла наружу после того, как Олега арестовали, а Володиной начали звонить с угрозами и требованиями вернуть драгоценности, о существовании которых она даже не догадывалась. Чтобы сбежать от преследований и избавиться от страха за собственную жизнь, знаменитость отправилась во Францию к дочери Марии.

В Париже артистка бралась за любую работу — из звезды СССР и музы культовых режиссеров она превратилась в поломойку. Со временем положение артистки за границей упрочилось: она до сих пор живет во Франции и даже не думает возвращаться на родину.