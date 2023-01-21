Из мужчин с этими именами вырастают маменькины сынки: девушкам на заметку

“Мама - главное слово в каждой судьбе”, - поется в известной песне. Действительно, значение матери в жизни каждого из нас трудно переоценить. В детстве маленький человечек полностью находится под ее заботой, под чутким присмотром делает первые шаги, учится взаимодействовать с окружающим миром, чтобы затем, спустя некоторое время, постепенно обрести самостоятельность. Однако иногда случается и так, что дети не могут разорвать невидимую пуповину, связывающую их с мамой. Они даже в глубокой зрелости советуются с родительницей по каждому поводу и ставят ее мнение выше, чем мнение второй половинки. Эксперты в области эзотерики рассказали, какие имена носят мужчины, которых можно по праву назвать “маменькиными сынками”.

Илья

Обладатели имени Илья - настоящие “мамины сокровища”. Как правило, родительницы ужасно балуют сыновей, нареченных этим именем, окружают такой заботой и вниманием, что те без маминого ведома и шагу ступить не смеют.

Даже женившись, Илья будет ездить в родительский дом едва ли не каждый день. Он вряд ли станет доверять супруге все секреты так, как маме.

Кирилл

Парни, нареченные именем Кирилл, вырастают довольно высокомерными и эгоистичными. А все благодаря матери, которые с самого детства внушают сыночкам: мол, им, женщинам, только одно и надо - твои деньги, и никто сильнее мамочки тебя любить не будет. В результате Кирилл не доверяет ни одной представительнице прекрасного пола, кроме родной матери.

Константин

У обладателей имени Константин с самого детства возникает сильная энергетическая связь с матерью. Если у сына что-то произошло, она чувствует это на интуитивном уровне, точно так же это работает и в обратную сторону. На первый взгляд это мило и трогательно, но если Костя не сможет обрести самостоятельность, личного счастья ему не видеть.

Не каждая женщина станет теперь такую сильную “соперницу”, как мать.

Матвей

Мальчики, получившие от родителей имя Матвей, довольно часто вырастают закомплексованными и замкнутыми. Даже в зрелом возрасте они предпочитают жить под одной крышей с родителями и во всем потакают матери. Если Матвей решится жениться, то он целенаправленно будет искать себе женщину, похожую на мать - в первую очередь по характеру. Им нужны властные и решительные спутницы жизни.

Тимофей

Имя Тимофей нередко дают поздним или самым младшим детям, которым достается больше всего родительской любви. Поэтому мальчики, нареченные этим именем, вырастают под гиперопекой, они в течение долгого времени не могут обрести самостоятельность.