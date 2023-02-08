Из мумии в красавицу: что стало с больной анорексией, спасенной на «Битве экстрасенсов»

Катю Яковлеву привели в 17-й сезон «Битвы экстрасенсов» против ее воли. Хотя девушка весила 37 килограммов при росте 164 сантиметра, сама она категорически отрицала у себя анорексию. Врачи только разводили руками, и мать Кати решилась на отчаянный шаг.

Не всем магам понравилось поведение Екатерины в программе. Впрочем, ее грубость и хамство многие восприняли как защитную реакцию затравленного человека: в старших классах сверстники дразнили ее коровой и толстухой. И это при весе в 51 килограмм.

Терапевтический эффект на Яковлеву произвела рыжеволосая ясновидящая Мэрилин Керро. Она решила воздействовать на девушку не чарами, а словом. Керро рассказала о собственной болезни и припугнула больную девушку скорой смертью.

После этого «живая мумия» стала прислушиваться к советам врачей и начала понемногу есть. Спустя семь лет от анорексии не осталось и следа, а Катя превратилась в симпатичную девушку. Сейчас она посещает спортзал, увлекается нумерологией и таро и ведет личный блог, в котором много мотивирующих постов.