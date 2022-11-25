Из монастыря в интернат: почему дочь сценариста «Я шагаю по Москве» просила о помощи

Инна Гулая и Геннадий Шпаликов в 1962 году зарегистрировали брак, в котором родилась дочь Дарья. Она дебютировала в кино в возрасте 23 лет. За 4 года девушка снялась в семи картинах, в том числе у Александра Сокурова. Но в 1990-е смерть матери сильно подкосила девушку. Отец — сценарист фильма «Я шагаю по Москве» — умер, когда Дарья была еще маленькой. Потеряв последнего родного человека, она замкнулась в себе и ушла в монастырь. Вернувшись из обители спустя полтора года, она узнала о своем сокращении из театра, а ролей в кино ей больше не спешили предлагать.

Кроме того, у Шпаликовой обнаружился серьезный недуг. Из-за особенностей психики она не могла находиться в одиночестве и заботиться о себе, а «вторую половинку» ей найти не удалось. Дарья несколько раз попадала в центр психического здоровья. После одной из госпитализаций ей публично пришлось просить о помощи в эфире федерального канала. Оказалось, что соседка по дому оформила опеку над Шпаликовой и вынудила ее переписать на себя две квартиры.

После огласки недвижимость на Варшавском шоссе вернулась Дарье, а вот «отбить» жилье на Шаболовке ей не удалось. Сейчас 59-летняя женщина обитает в специализированном интернате. От таблеток и отсутствия физической активности она сильно располнела.