Из монашки в «уголовницу»: вы не поверите, куда пропала Искра из ленты «Завтра была война»

Ирина Чериченко прославилась ролью Искры Поляковой в фильме «Завтра была война». На ее счету множество других киноработ, поэтому в целом карьеру артистки можно назвать успешной. Но не все в жизни Чериченко было гладко.

Еще в начале своего творческого пути актриса разочаровалась в профессии. После Искры ей предлагали аналогичные роли принципиальных девушек. А Чериченко мечтала своем о другом — ей хотелось сыграть Наташу Ростову. Однако подобных предложений не поступало, и разочарованная артистка решила кардинально изменить свою жизнь.

Чериченко ушла в монастырь и оставила профессию. Актриса являлась послушницей в одном из псковских храмов около года. Но и здесь она не смогла найти призвание и в итоге выбрала мирской путь.

Актриса бросилась из одной крайности в другую. Так, в 28 лет, когда Чериченко жила в Испании, она попала в тюрьму за перевозку запрещенных веществ. «Подработку» ей предложили знакомые, заплатив хорошие деньги. Они поинтересовались, сколько она зарабатывает и есть ли у нее водительские права. Знакомые предложили ей возить товар в Мадрид и Барселону.

Но однажды Чериченко арестовали полицейские и поместили в местную тюрьму, где с ней случился микроинсульт. Вскоре актрису отпустили и депортировали в Москву. Чериченко поделилась на программе «Судьба человека », что потом ей еще долго снились кошмары о тех жутких днях, проведенных в испанской тюрьме.