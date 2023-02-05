Из молодой толстушки в сухую старушку: что стало с американкой, избавившейся от 200 кг

Проблема лишнего веса становится для многих людей сущим наказанием и пыткой. Об этом не понаслышке знает американка Полин Поттер, весившая запредельные 307 килограммов.

Несколько лет назад она попала в «Книгу рекордов Гиннесса» как самая толстая женщина в мире. Так Поттер стала участницей популярного в Штатах реалити-шоу, чтобы, наконец, избавиться от лишнего веса.

Полин провели операцию по уменьшению желудка, что помогло ей сбросить 67 килограммов за год. Американка продолжила худеть и избавилась еще от 112 кило. Вскоре ей убрали лишнюю кожу на теле. Однако эти метаморфозы плохо сказались на лице Поттер. Она резко постарела и превратилась из пухлощекой девушки в иссохшую старушку с обвисшей кожей и морщинами.

Несмотря на долгий путь к похудению, спустя три года вес стал постепенно возвращаться. Врач обвинил в этом саму Полин, которая перестала следовать плану. Сама Поттер признает, что все проблемы в голове, а толстушка по-прежнему живет в ней.