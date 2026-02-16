Из могилы достают трехметровый гроб в цепях: этот корейский ужастик впечатлил меня в рилсах — включил и не пожалел

Если вы думали, что главные монстры живут под кроватью или вылезают из телевизора в полночь — вы просто не смотрели корейское кино последних лет. Там сейчас модно копать глубже, причем буквально. На Кинопоиске уже два года есть фильм «Проклятие "Зов могилы"» (2024), который в Южной Корее собрал больше кассы, чем «Паразиты» и впечатляющий с первых кадров.

Сюжет стартует с классики жанра: богатая семья из Лос-Анджелеса, младенец странно болеет, шаманка с белоснежной кожей и ритуальными татуировками прилетает из Сеула и быстро ставит диагноз — предок недоволен местом упокоения. Надо перезахоронить, и срочно. К делу подключают геоманта по фэншуй (легендарный Чхве Мин-сик из «Олдбоя»), его подружка-ритуальщика и вперед — лопаты в руки.

И вот тут начинается самое интересное. Потому что «Зов могилы» — это даже не столько хоррор, сколько драма про раскопки . Оккультные ритуалы здесь показаны с такой будничной деловитостью, будто герои собрались картошку сажать, а не изгонять демонов. Песни, пляски, потрошение свиных туш, кровавые слезы и заколдованные барьеры — всё это впечатляет.

Но главный сюрприз ждет тех, кто докопается до второго часа и именн это я впервые увидел в эдитах и рилсах. Оказывается, под могилой несчастного дедушки спрятан трехметровый гроб, закованный в цепи. Там целый японский генерал времен оккупации, превращенный в демона с помощью меча, воткнутого в тело вертикально. А сверху — змей с человеческой головой (в японской мифологии это нуре онна, охраняет двойные захоронения) и мемные компьютерные лисички.

Короче, если хотите понять, почему Корея помешана на фэншуй, откуда там столько лисиц и при чем тут японская оккупация — смотрите. Только готовьтесь: это не столько страшно, сколько притягательно.