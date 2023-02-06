Из модели в мумию: что стало с россиянкой, которую признали самой худой на планете

Валерии Левитиной никогда не нравился свой вес, хотя толстой ее назвать было нельзя. Войну с лишними килограммами Валерия вела на двух континентах, но все усилия обернулись трагическим исходом.

В 1989 году Валерия перебралась вместе с родителями в США, где стала принимать участие в конкурсах красоты. Она старательно готовилась, сбрасывая лишнее. Масла в огонь подливали едкие комментарии сверстников. Увлекшись всевозможными диетами, Валерия просто не смогла остановиться.

Когда ее вес снизился до 25 килограммов при росте в 171 сантиметр, Валерия забеспокоилась. Начались проблемы со здоровьем, сил ни на что не хватало, да и сама она из пышущей молодостью брюнетки превратилась в ходячую мумию. Левитина отправилась лечиться в Монако. Но вмешательство врачей не спасло самую худую женщину планеты от трагической гибели. Она умерла в 2013 году.