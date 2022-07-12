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Киноафиша Статьи Из МХАТа в кардиохирурги: Бузова вновь опозорилась на всю страну

Из МХАТа в кардиохирурги: Бузова вновь опозорилась на всю страну

12 июля 2022 17:00
Из МХАТа в кардиохирурги: Бузова вновь опозорилась на всю страну

Пиар-менеджер певицы считает, что именно она сделала театр известным.

В прошлом году Ольга Бузова приняла участие в постановке «Чудесный грузин» во МХАТе. Вокруг ее выхода на сцену было немало обсуждений. Эдуарда Боякова, который занимал тогда пост худрука театра, упрекали за такой выбор актрисы. Бузову критиковали за непрофессионализм. А труппа МХАТа во главе с президентом Татьяной Дорониной выступала против участия певицы в спектаклях. После двух показов постановку сняли с репертуара. Но пиар-менеджер Бузовой Антон Богославский до сих пор считает, что своим появлением она только украсила сцену. По его словам, именно с приходом Ольги МХАТ стал главным театром России.

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Бывший участник «Дома-2» Рустам Солнцев высмеял заявления Богославского в Telegram. Шоумен назвал спектакли с участием певицы абсолютными провалами, которые опозорили ее на всю страну. С этим мнением согласились подписчики Солнцева. Пользователи подчеркнули, что желание Бузовой охватить все профессиональные сферы не выдерживает никакой критики.

«А скоро Бузова, наверное, проявит себя как лучший кардиохирург. А затем и другие сферы покорит — например, учитель начальных классов», — иронично написали комментаторы.

Фото: Legion-Media
Елена Королева
Елена Королева
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