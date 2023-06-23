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Из матери пятерых в мадам Грицацуеву: преображение на «Модном приговоре» шокирует

23 июня 2023 08:30
Из матери пятерых в мадам Грицацуеву: преображение на «Модном приговоре» шокирует

Старания стилистов превзошли любые ожидания.

Что сделать, чтобы мама перестала вмешиваться в семью дочери? Кристина Сундырцева нашла оригинальный способ решения проблемы и привела свою маму на шоу «Модный приговор».

По словам Кристины, после ее развода отношения с мамой сильно ухудшились. Наталья приняла сторону бывшего зятя и вообще слишком много внимания уделяет личной жизни своей дочери. Кристина посчитала, что любовь к себе поможет маме почувствовать себя привлекательной и заставит заниматься собственными отношениями, а не чужими.

Но ни одна из женщин не могла и предположить, что их ожидает после визита к стилистам. Из матери пятерых детей и чрезмерно заботливой тещи Наталья превратилась в героиню фильма «12 стульев» мадам Грицацуеву.

Обильно украшенное бахромой платье, замысловатый кожаный тюрбан на голове, яркий макияж и туфли на каблуке — если бы стилисты добавили массивные бусы, то героиня шоу могла бы победить на конкурсе двойников Натальи Крачковской! Сама Наталья, впрочем, осталась абсолютно довольна образом, как и все ее дети.

Из матери пятерых в мадам Грицацуеву: преображение на «Модном приговоре» шокирует
Фото: кадр из фильма «12 стульев» (1971), кадр из телешоу «Модный приговор»
Ирина Маркина
Ирина Маркина
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