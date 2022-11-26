Из мамы Коляна в голливудскую диву: как деньги и успех изменили Федункив

Марине Федункив пришлось ждать звездного прорыва 39 лет – именно тогда актриса сыграла маму Коляна в сериале «Реальные пацаны». Федункив была старше своего экранного сына всего на 10 лет, однако прекрасно вжилась в роль.

После успеха сериала Марину Федункив стали приглашать и в другие проекты. Федункив стала постоянной артисткой в «Comedy Woman», она ведет программы «Все просто» и «Пригласите на свадьбу», а также участвует в качестве члена жюри в шоу «Один в один».

В свои 51 актриса выглядит намного моложе, чем раньше.

Марина Федункив все чаще появляется на публике с эффектным макияжем и локонами. Артистка наладила и свою личную жизнь. В 2021 году Федункив вышла замуж во второй раз – за красивого итальянца Стефано Маджи, который младше супруги на 12 лет. Сейчас Марина Федункив все чаще задумывается о материнстве, ведь детей у актрисы нет.