Из малютки в очках в пышнотелую секс-бомбу: Алекс из «Американской семейки» спустя 14 лет (фото)

Ариэль Уинтер стала известна еще в детстве, когда начала сниматься в ситкоме «Американская семейка». В течение 11 сезонов она завоевывала сердца поклонников со всего мира, при этом многие отмечали не только талант артистки, но и перемены в ее внешности.

Дело в том, что с годами Ариэль начала страдать от лишнего веса. Она признавалась, что пышные формы мешают ей жить, а пользователи Сети нередко позволяли себе оскорбительные комментарии в ее адрес. И именно поэтому после окончания сериала артистка решилась на маммопластику, уменьшив свой бюст. После этого артистка отправилась в спортзал. Постоянные тренировки не только изменили ее фигуру, но и добавили уверенности.

Многие фанаты признаются, что сегодня уже не узнают в Ариэль милую Алекс Данфи из популярного сериала. В свои 24 года артистка похожа на профессиональную модель, которая не боится смелых и откровенных образов и регулярно экспериментирует со своим стилем. В социальных сетях знаменитости можно встретить десятки восхищенных комментариев, в которых фанаты осыпают ее комплиментами.