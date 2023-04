Из маленькой девочки в роковую красотку: как изменилась Синди Лу из фильма про Гринча

Обаятельная малышка со странной прической — такой многим запомнилась Тейлор Момсен. В комедии «Гринч — похититель Рождества» она сыграла Синди Лу, дочь почтового работника и единственную защитницу Гринча. В начале работы над фильмом ей было всего 5 лет, и то, что стало с актрисой, заставить ахнуть от восторга.

29-летняя Момсен построила карьеру певицы и возглавляет группу The Pretty Reckless. Хрупкая блондинка с ярким макияжем smoky eyes и множеством массивных цепей и браслетов производит впечатление восходящей рок-звезды. Нежные локоны и манера держать себе роднят ее с канадкой и автором хитов Complicated, Hot, Sk8er Boi Аврил Лавин.

Чувственная линия рта и тонкие черты лица вкупе с модельными параметрами тела обеспечили ей не один рекламный контракт. Тейлор продвигала в медиа одежду New Look и духи Джона Гальяно, неоднократно появлялась на обложках журналов Page Six, Seventeen, Rock One, Maxim.