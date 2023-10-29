Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Из мачо с пышными усами — в Резника: вряд ли узнаете лысеющего композитора в этом красавце

Из мачо с пышными усами — в Резника: вряд ли узнаете лысеющего композитора в этом красавце

29 октября 2023 10:15
Из мачо с пышными усами — в Резника: вряд ли узнаете лысеющего композитора в этом красавце

От красавчика сложно оторвать взгляд.

Илья Резник всегда пользовался повышенным спросом у женщин. Но, к сожалению или к счастью, не благодаря яркой внешности. Брутальными чертами лица или мускулистым телом композитор никогда не отличался. Во всяком случае, так считали его поклонницы.

Представительницы прекрасного пола настолько привыкли к спокойному и интеллигентному, иногда даже кроткому виду мэтра, что даже представить не могли, на какие изменения ради искусства тот способен.

В далеком 1979 году Резник сыграл злоумышленника в ленте «Приключения титулованной особы». Роль была эпизодическая, но произвела настоящий фурор. Таким ярким, мужественным и усатым поклонницы не видели композитора ни до, ни после.

Посмотрите сами. В широкоплечем, уверенном в себе и сексуальном мужчине сложно узнать кроткого композитора, привыкшего покорять дам вовсе не выдающимися физическими данными, а талантом и острым умом.

Из мачо с пышными усами — в Резника: вряд ли узнаете лысеющего композитора в этом красавце
Фото: Legion-Media, кадр из фильма «Приключения принца Флоризеля» (1979)
Карина Гончарова
Карина Гончарова
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Написать отзыв
Related video
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше