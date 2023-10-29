Из мачо с пышными усами — в Резника: вряд ли узнаете лысеющего композитора в этом красавце

Илья Резник всегда пользовался повышенным спросом у женщин. Но, к сожалению или к счастью, не благодаря яркой внешности. Брутальными чертами лица или мускулистым телом композитор никогда не отличался. Во всяком случае, так считали его поклонницы.

Представительницы прекрасного пола настолько привыкли к спокойному и интеллигентному, иногда даже кроткому виду мэтра, что даже представить не могли, на какие изменения ради искусства тот способен.

В далеком 1979 году Резник сыграл злоумышленника в ленте «Приключения титулованной особы». Роль была эпизодическая, но произвела настоящий фурор. Таким ярким, мужественным и усатым поклонницы не видели композитора ни до, ни после.

Посмотрите сами. В широкоплечем, уверенном в себе и сексуальном мужчине сложно узнать кроткого композитора, привыкшего покорять дам вовсе не выдающимися физическими данными, а талантом и острым умом.