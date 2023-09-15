Из любимой всеми Миледи в улыбчивую бабушку: как сейчас живет тяжелобольная Терехова (откровение дочери)

Маргарита Терехова когда-то была признанным секс-символом. Зрители полюбили эффектную блондинку благодаря фильмам «Белорусский вокзал», «Зеркало», «Собака на сене» и, конечно, «Д’Артаньян и три мушкетера». Однако в сегодняшней старушке уже не признать ту обольстительную Миледи.

Дочь актрисы Анна Терехова с грустью рассказывает, что 81-летняя мама давно страдает от болезни Альцгеймера. Первые признаки недуга проявились еще 15 лет назад, когда артистка стала забывать тексты своих ролей и любимых стихотворений. Ситуация ухудшалась, поэтому Тереховой пришлось обратиться к врачу.

Некогда первая красавица советского кино ушла из профессии и стала жить под присмотром сиделки, которая возится с ней как с ребенком. Анна рассказывает, что ей бывает невероятно тяжело с родительницей, но ласка, любовь и забота помогают преодолевать трудности.