Из любимчика публики в изгои: простой народ неспроста ополчился на Безрукова

В течение многих лет Сергей Безруков был одним из самых любимых публикой актеров. Миллионы поклонников следили за каждым его проектом и осыпали комплиментами работы артиста. Но не так давно все больше фанатов начали отказываться от знаменитости.

Дело в том, что Безруков был замешан в нескольких скандалах, которые испортили его репутацию. Так, в самом начале карьеры звезда экрана уверял, что нельзя смешивать профессию и коммерцию. Но после начал сниматься в рекламе банка, что расстроило его фанатов.

Поклонники разочаровались в артисте и из-за его неверности своей жене. Как утверждают СМИ, у артиста дочь и сын от актрисы Кристины Смирновой, хотя в это время он был в браке с Ириной.