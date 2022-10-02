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Из любимца женщин СССР в маляра: судьба звезды «Вечеров на хуторе близ Диканьки» вызовет оторопь

2 октября 2022 15:30
Из любимца женщин СССР в маляра: судьба звезды «Вечеров на хуторе близ Диканьки» вызовет оторопь

Его сгубил алкоголь.

Роль кузнеца Вакулы в советской экранизации «Вечеров на хуторе близ Диканьки» стала дебютной для молодого актера Юрия Таврова. После такой звездной работы Таврову прочили успешную карьеру в кино, но кузнец Вакула так и остался одной из немногих ролей артиста.

Юрий Тавров снялся в еще нескольких фильмах, но его роли были эпизодическими – «Меж высоких хлебов», «Прощайте, фараоны!», «Весна двадцать девятого». После череды неудач Тавров бросил в кино и уехал в Одессу.

Вскоре бывший актер пристрастился к алкоголю – из-за пагубной привычки от Таврова ушли обе жены. Начались проблемы со здоровьем: глаукома и частичная глухота. Последние годы Юрий Тавров работал маляром, а видя на экране «Вечера на хуторе близ Диканьки», выключал телевизор, не в силах вспоминать о звездной роли.

Фото: Кадр из фильма "Вечера на хуторе близ Диканьки" (1961)
Алла Новикова
Алла Новикова
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