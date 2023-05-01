Из любимца подростков в авторитеты: куда пропал конопатый спортсмен из «Ералаша»

Дмитрию Попову повезло, и после окончания съемок в киножурнале «Ералаш» его актерская карьера стала стремительно развиваться. Обаятельный мальчик с веснушками появился в нескольких полнометражных картинах, но затем наступили лихие 90-е.

Во всей индустрии кино наблюдался кризис, и даже именитые артисты не могли устроиться на достойную работу. Однако рыжеволосый юноша нашел выход. Он стал частью криминального мира и состоял в преступной группировке. Имя когда-то известного актера знали многие столичные бандиты и считали Дмитрия авторитетом. Он помогал разрешать конфликтные ситуации, с которыми опасались идти в суд.

К тому же мужчина даже своим внешним видом демонстрировал силу и превосходство. При небольшом росте у него было множество татуировок по всему телу, а накачанная фигура стала следствием активных занятий пауэрлифтингом. Дзен-канал «В жизни и в кино» пишет, что причиной смерти артиста стали именно стероиды, которые помогли Попову добиться такой внушительной мускулатуры.