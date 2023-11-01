Из любимца миллионов — в любящего отца: как сейчас живет одноногий танцор из «Минуты славы»

Евгений Смирнов несколько лет назад восхитил всю Россию. Его судьба затронула каждого зрителя «Минуты славы». На проекте танцор исполнил проникновенный номер. Мужчина смело выполнял любые элементы, несмотря на то, что был инвалидом и передвигался только на одной ноге. Вторую он потерял незадолго до этого в результате чудовищной аварии.

Члены жюри противоречиво отнеслись к Смирнову, заметив, что он привлекает внимание и может манипулировать своей особенностью. Танцора пропустили в следующий тур, ведь всего за несколько минут он стал любимцем миллионов. Однако артист сам отказался от дальнейшего продолжения карьеры на ТВ и окончательно пропал с экранов. Он объяснял свое решение тем, что точно не планировал вызывать жалость своей историей.

Как оказалось, Смирнов вернулся в родной Краснодар и открыл там школу для детей-инвалидов. Из звезды сцены он превратился в любящего отца. Супруга танцора родила дочку, воспитанию которой он уделяет много времени и сил. Кроме того, Смирнов смог стать мастером спорта по гребле.