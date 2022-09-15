Из лучшей модели СССР в «убитую» секретаршу: что стало с Еленой Метелкиной

Любой, кто смотрел или пересматривал легендарный фильм «Гостья из будущего», конечно же, помнит красавицу Полину, прибывшую в 1984 год за Алисой Селезневой. Героиня в исполнении Елены Метелкиной воплощала в себе едва ли не все, что привлекает мужчин: ум, красоту, сексуальность, волевой характер.

Но большая слава пришла к Елене еще до «Гостьи...». Когда в 1979 году ее утвердили на роль инопланетянки Нийи в фильм режиссера Ричарда Викторова по сценарию все того же Булычева «Через тернии к звездам», Метелкина уже была одной из известных в СССР манекенщиц, которой предрекали невероятную карьеру на Западе.

И все же популярность, обрушившаяся на нее после выхода картины Викторова, была несравнимо больше популярности модели. А выход «Гостьи из будущего» лишь закрепил за ней амплуа главной инопланетянки Союза.

Увы, именно это и сыграло злую шутку: режиссеры просто не могли предложить Елене адекватных ролей. Да и с подиума пришлось уйти, уступив место новому поколению манекенщиц. Метелкина стала секретаршей банкира Ивана Кивелиди. В 1995 году того отравили вместе со сменщицей Елены, самой Метелкиной, к счастью, в тот день не оказалось в офисе.