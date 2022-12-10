Из лопоухой девочки в роковую красотку: преображение звезды «Ералаша» вызывает восторг

Анна Цуканова запомнилась зрителям благодаря роли забавной девочки из «Ералаша». Но в отличие от других детей, рано начавших свою актерскую карьеру, девушка смогла продолжить работу в кино и стала еще успешней.

Кажется, что звезде детского киножурнала было предписано стать актрисой. Родители рано отдали свою дочь в театральную школу, что, конечно, помогло Анне в будущем. Она научилась перевоплощаться и оставила роль дурнушки в прошлом.

Её муж Владимир Котт также оказался творческим человеком. Несмотря на союз с режиссером, артистка проходила прослушивания к фильмам супруга в тайне от него.

Цуканова смогла избавиться от образа лопоухой девочки и преобразиться в яркую женщину как на экране, так и в жизни. Сегодня она предпочитает аккуратно сделанные прически и стильные образы. Ее выходы в свет безупречны и вызывают массу комплиментов. Не многие разглядят в ней звезду «Ералаша».