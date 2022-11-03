Из леди в мужика: один взгляд на дочь Челентано проберет до мурашек (фото)

Адриано Челентано в браке со своей возлюбленной Клаудией Мори трижды становился отцом. Все его дети унаследовали красоту и харизму родителей, однако его младшая дочь Розалинда решилась на смелые эксперименты с внешностью, которые до сих пор шокируют публику.

Так, Розалинда появилась на свет в 1968 году. Родители души не чаяли в очаровательной девочке, которая могла похвастаться большими глазам и пышными волосами. Публика же была уверена, что наследница знаменитостей непременно станет моделью из-за ее яркой внешности.

Однако сама Розалинда решила совершенно иначе. С подросткового возраста она стала экспериментировать: красила волосы и даже сбривала их. В 18 же лет она ушла из дома и стала жить в ночлежке для бездомных.

Теперь же в дочери Челентано уже невозможно узнать ту очаровательную девочкку. 54-летняя знаменитость бреется практически налысо и отказывается от макияжа. Как уверены поклонники, со знаменитыми родителями ее связывает лишь известная фамилия.