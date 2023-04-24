Из квартиры пенсионера вынесли все: участь короля эпизода СССР растрогает до слез

Фильмография Николая Парфенова насчитывает свыше ста работ, однако почти все его роли были небольшими. За это артиста прозвали королем эпизода, но этот неофициальный титул не спас его от забвения.

Николай Иванович редко получал главные роли, зато он блистал на втором плане. Актера можно увидеть в таких кинохитах, как «Берегись автомобиля», «Дети Дон Кихота», «Братья Карамазовы», «Чародеи». Парфенова узнавали на улицах и просили у него автограф, что очень ему льстило. При этом он никогда не болел «звездностью» и оставался скромным человеком.

Личная жизнь артиста складывалась удачно. Со своей второй супругой Ларисой Алексеевой он прожил почти 50 лет. Ее двоих детей от первого брака актер воспитал как родных. Когда у жены случился инсульт, Парфенов принялся ухаживать за ней: кормил, читал ей книги, купал. Когда Алексеева скончалась, Николай Иванович утратил интерес к жизни.

К нему стали все чаще приходить родственники супруги — ее дети и внуки. Но не для того, чтобы помочь актеру, а чтобы вынести из дома его вещи. Через некоторое время в квартире Парфенова остались только медали и старый диван. Артист ушел из жизни в 86 лет. К этому времени о нем позабыли даже коллеги, и никто из них не пришел проводить Парфенова в последний путь.