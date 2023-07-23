Из кумира в спекулянта: до чего опустился князь Гвидон ради безбедной старости в США

В течение многих лет Олег Видов был одним из главных артистов СССР. Он покорил зрителей фильмами «Всадник без головы», «Метель» и «Сказка о царе Салтане». Талантливого актера осыпали комплиментами, но в начале 80-х он решил покинуть СССР и обосновался в Америке.

В новой стране он продолжал кинокарьеру, но не мог похвастаться таким же успехом. Видов снялся всего лишь в нескольких фильмах, а режиссеры доверяли ему только второстепенные роли. Одновременно с этим со своей супругой он основал компанию, которой удалось получить права на знаменитые ленты «Союзмультфильма».

И именно Видов дублировал мультики для американской аудитории и рассказывал о наследии СССР в США. Но его работа в итоге обернулась большим скандалом. В течение многих лет его обвиняли в спекуляции, и он был частым гостем в судебных залах. Завершилась громкая история лишь в 2007 году, когда права на мультфильмы выкупил Алишер Усманов.

А спустя 10 лет Видов ушел из жизни. Последние годы он уже не появлялся на съемочной площадке, но скучал по родине. Как отмечали близкие, весь его дом был уставлен сувенирами из СССР, а он так и не смог примириться с переездом.