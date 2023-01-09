Из кумира миллионов в типичного американца: что стало со звездой «Чумовой пятницы»

В нулевые девчонки по всему миру сходили с ума от Чада Майкла Мюррэя. Актер засветился в таких популярных фильмах, как «Чумовая пятница» и «История Золушки». В кадре он всегда представал красавчиком с пробирающим до мурашек взглядом, но теперь все изменилось.

Из кумира миллионов и секс-символа артист превратился в типичного американца. Можно было подумать, что Мюррей завершил свою карьеру в кино, но это не так. Звезда экрана все еще появляется на съемочных площадках, но толпы поклонниц больше не бегают за ним. Все потому, что Мюррей лишился былого очарования.

Сегодня, глядя на 41-летнего Чада, знойным мачо его точно не назовешь. К тому же фанатки знают, что сердце знаменитости давно занято. С 2015 года актер счастливо женат на коллеге по цеху Саре Ремер, вместе с которой воспитывает двоих детей — семилетнего сына и пятилетнюю дочь.