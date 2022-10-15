Из кумира миллионов — в изгоя: как Чарли Шин собственными руками разрушил себе карьеру

Чарли Шин появился на свет в семье знаменитого актера Мартина Шина. В детстве будущая звезда мечтал стать бейсболистом, но выбрал кино. Из школы молодого повесу исключили за прогулы – и он уехал покорять Голливуд.

Первую роль Шин получил еще в 10 лет в фильме «Казнь рядового Словика», в котором главного героя играл его отец. Прославился Чарли Шин благодаря актерским работам в фильмах «Взвод» и «Горячие головы» и в ситкоме «Два с половиной человека», однако после восьмого сезона Шин покинул шоу – продюсерам надоели его постоянные попойки.

Разгульная жизнь Шина привела к тому, что в 2015 году актер заразился ВИЧ.

Чарли Шин был женат трижды, у него пятеро детей, однако все браки актер разрушил сам из-за своих зависимостей. У Шина было множество романов, в том числе с порноактрисой Скоттин Росс. Сейчас Чарли Шину 57 лет. В кино звезда почти не снимается, зато теперь он поддерживает хорошие отношения с детьми и заботится о своем здоровье, оставив в прошлом вредные привычки.