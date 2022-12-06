Из культовой звезды в уборщицу: судьба той самой Гюльчатай доведет до слез

Имя красавицы Гюльчатай из фильма «Белое солнце пустыни» до сих на слуху у многих, а фраза про «открой личико» давно вошла в обиход. Младшую жену коварного и беспощадного Абдуллы исполнила актриса Татьяна Федотова. После успешного дебюта в ленте Владимира Мотыля зрители с нетерпением ждали ее других ролей, но карьера в кино не сложилась.

Создатели фильма столкнулись с Федотовой случайно, когда увидели ее на улице — девушка прогуливала уроки. Школьница понравилась ассистенту режиссера, и ее взяли на роль милой и наивной Гюльчатай. Съемки полностью увлекли Татьяну, но погружение в удивительный актерский мир продлилось недолго. Федотова вернулась назад и отучилась на хореографа. Вскоре у артистки завязался роман с женатым композитором Геннадием Кузьминым. Это сильно ударило по ее репутации и сказалось на карьере. Масла в огонь подливал скандальный характер Татьяны. За два года до пенсии Федотову уволили, и она устроилась уборщицей в музей.

Серьезный переломный момент произошел в середине 90-х, когда артистка занялась духовными практиками. Она вступила в церковь «Источник жизни», которую православные считают сектой. Федотова перестала общаться с близкими, потому что они не разделяли ее взгляды. О том, что она не стала актрисой, Татьяна не жалела, ведь слава, по ее мнению, убивает человеческую душу.