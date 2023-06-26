Из культовой комедии Гайдая вырезали одно слово: вы произносите его каждый день

Леонид Гайдай любил саркастичный юмор и неудобные для властей отсылки. За это его работы часто подвергались цензуре. Комедия «Иван Васильевич меняет профессию» не стала исключением.

По требованию чиновников Гайдаю пришлось «замазать» в картине одно слово, которое сегодня используется каждый день. В сцене, где Зина уезжает вместе с Якиным после «благословения» Ивана Грозного, героиня произносит устаревшее для СССР: «Трогай!»

Но если внимательно присмотреться, то губы Натальи Селезневой идут в рассинхрон с этим словом. Дело в том, что в оригинале героиня говорит: «Поехали!»

Это невинное слово и пришлось переозвучить. Причина, конечно же, кроется в полете Гагарина, который произнес легендарное «Поехали!» во время отправления в космос. Цензоры посчитали, что со стороны Гайдая это была насмешка в адрес Юрия Алексеевича. Во-первых, сам фильм представлял собой несерьезное действо, а во-вторых, Зинаида произносит это слово после поцелуя с любовником Якиным. Такого кощунства власти допустить не могли.