Из кухни Ларисы Голубкиной хочется бежать и не оглядываться: такого еще не видели

Ларисе Голубкиной подложили большую свинью создатели шоу «Идеальный ремонт». Причем какое-то время 81-летняя актриса усиленно делала вид, что результаты вмешательства ее вполне устраивают. Однако отрицать очевидное — дело непростое. Ремонт на кухне у звезды оставляет желать лучшего.

Во-первых, ком в горле вызывает то, что до ремонта в жилище все напоминало об Андрее Миронове. Шутка ли, но пара прожила в уютном гнездышке 45 лет. В гостях у актерской четы был чуть ли не весь светский бомонд. Ремонт, разумеется, уничтожил все следы пребывания на кухне знаменитого актера.

Перед началом ремонтных работ ведущая посетовала, что кухня слишком мала. Поэтому съемочная группа приняла решение сломать стену с соседней комнатой, чтобы объединить два пространства. Переносить такие перемены пожилому человеку достаточно сложно.

Увидев результат преображения, Голубкина сначала заявила вежливое и дежурное: «Какая красота!» Но потом, осмотревшись, разнервничалась и не смогла сдержать искренних негативных эмоций. Ничего хорошего, кроме потраченных нервных клеток, от такой переделки вдова Миронова не получила.

Вот ее слова: «Дареному коню в зубы не смотрят. Мне хотелось, чтобы сломали стену, обновили, вдохнули жизнь в эту квартиру. Но ребята подошли легкомысленно, наняли халтурщиков. Я, когда приехала, решила, что в мечеть попала».