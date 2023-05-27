Из красотки в чудовище: звезду советского кино не спасла даже американская пластика

Советская актриса Валентина Караваева блистала во многих кинохитах СССР. Ее можно увидеть в фильмах «Машенька», «Повесть о первой любви», «Обыкновенное чудо» 1964 года и в других лентах. К сожалению, очаровательная артистка не сохранила ни карьеру, ни красоту.

Ее старт в кино выдался впечатляющим — Караваева прославилась уже после своей дебютной работы в картине «Машенька». Валентине Ивановне досталась главная роль, за которую она получила Сталинскую премию.

Все шло как по нотам, однако в 1943 году актриса пережила страшную аварию. У Караваевой остался шрам, тянувшийся от уха до подбородка. С этого момента карьера Валентины Ивановны пошла под откос. Ей доставались лишь второстепенные роли в театре.

Однажды Караваева встретила британского атташе Джорджа Чапмена.

Между ними закрутился роман, и актриса смогла добиться разрешения на брак и на эмиграцию — неслыханное достижение по тем временам.

За границей Валентина Ивановна обратилась к лучшим хирургам, чтобы избавиться от шрама. Ее оперировали специалисты из США и Швейцарии, однако даже продвинутая медицина не спасла ситуацию.

Лицо Караваевой стало перетянутым, а губы выглядели надутыми как после уколов. Миловидная улыбчивая красотка осталась в далеком прошлом.