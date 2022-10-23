Из красотки в Анжелу Олеговну: вы вряд ли узнаете звезду «Солдат» в молодости

Татьяна Кузнецова заняла свое место среди известных советских и российских актрис. Впервые на экранах она засветилась в 1961 году, приняв участие в съемках драмы «Друг мой, Колька!». Продолжает знаменитость сниматься в кино и по сей день, правда, уже не столь активно.

За плечами у звезды сотрудничество со многими известными режиссерами — например, с Леонидом Гайдаем, Никитой Михалковым и Георгием Данелией. Ее партнерами в разные годы были такие именитые коллеги по цеху, как Леонид Куравлев, Наталья Крачковская, Савелий Крамаров.

Несмотря на обилие проектов в фильмографии знаменитости, больше всего она известна по роли Анжелы Олеговны Струк. Ее героиня была в центре повествования первых 12 сезонов проекта «Солдаты», который выходил в эфир на протяжении нескольких лет.

Образ тещи Олега Шматко и матери Марии Шматко врезался в память зрителей: именно с ним большинство из них ассоциируют звезду, даже не вспоминая о том, какой красавицей она была в молодости. Глядя на ранние работы 77-летней Кузнецовой, трудно поверить в то, что в кадре именно она, ведь так сильно за прошедшие годы изменилась артистка.