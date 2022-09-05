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Киноафиша Статьи Из Красного Диора в «восковую» скульптуру: россияне в ужасе от происходящего с Зайцевым

Из Красного Диора в «восковую» скульптуру: россияне в ужасе от происходящего с Зайцевым

5 сентября 2022 18:15
Из Красного Диора в «восковую» скульптуру: россияне в ужасе от происходящего с Зайцевым

Поклонники не ожидали таких перемен в жизни звезды.

Вячеслав Зайцев последние годы все реже и реже появляется на светских мероприятиях. Модельер проводит большую часть времени дома и даже перестал заниматься развитием своего модного дома. Как оказалось, все дело в болезни Паркинсона, с которой пытается справиться дизайнер.

Как отмечают близкие и те, кому удалось встретиться с Зайцевым во время его редких светских выходов, болезнь весьма негативно сказалась на знаменитости. Модельер едва разговаривает, у него отсутствующий взгляд, а передвигается он с помощью инвалидного кресла.

При этом, как оказалось, близкие активно пользуются тяжелым положением звезды. Помощники дизайнера постоянно продают билеты на мероприятия с его участием, которые стоят по пять тысяч рублей. Из Красного Диора в «восковую» скульптуру: россияне в ужасе от происходящего с Зайцевым

«Я не видел ничего в этом плохого. Ну продал и продал... Молодец», — уверяет окружение модельер в эфире шоу «Ты не поверишь!».

Сам Зайцев при этом уже почти не интересуется происходящим. Главная его мечта — наладить отношения с сыном Егором, который давно перестал разговаривать с отцом.

Фото: Legion-Media, кадр из телепередачи "Ты не поверишь!"
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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