Из красавицы в чудовище: на лицо звезды «Дома-2» после косметолога страшно смотреть

Оксана Овсепян горько пожалела о том, что доверила свое лицо косметологу. Экс-участница шоу «Дом-2» сделала перманентный макияж глаз и бровей, но эффект от процедуры довел ее до настоящей истерики.

Из красавицы брюнетка превратилась в настоящее чудовище. Своим «преображением» она поделилась с поклонниками в социальных сетях. Теперь на Оксану невозможно смотреть без слез. Ее лицо похоже на воздушный шар — глаза сильно отекли, а одна бровь стала выше другой.

Овсепян и подумать не могла, что, имея опыт в косметологии, нарвется на такого горе-косметолога. Впоследствии Оксана вновь связалась со специалистом, выяснив, что та намеренно испортила ее внешность из-за зависти и личной неприязни. Звезда скандальной телестройки была шокирована поведением коллеги и призвала поклонниц с большой осторожностью подходить к выбору мастера.