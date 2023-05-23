Из красавицы в чудовище: как до операций выглядела женщина с самыми большими скулами в мире

Анастасия Покрещук известна как обладательница самых больших скул в мире. Внешность блогера шокирует интернет-пользователей, но знаменитость считает себя эталонной красоткой и не собирается отказываться от эпатажного образа.

Впервые Покрещук прибегла к контурной пластике, когда ей было 26 лет. Если раньше Анастасия обращалась за помощью к косметологам, то теперь делает себе инъекции самостоятельно. Врачи предупреждают, что блогер может серьезно навредить своему здоровью, но такая красота для нее оказалась важнее.

В Сети есть архивные снимки Анастасии, на которых она еще не перекроила себя до неузнаваемости. Многие считают, что прежде Покрещук была «очаровашкой», но, злоупотребляя филлерами, превратила себя из красавицы в чудовище. Знаменитость жестко отвечает хейтерам на критику и продолжает эксперименты над собой.

Одними лишь скулами она не ограничилась — Покрещук увеличила губы, а также не раз ложилась на стол хирурга, чтобы изменить размер своей груди. О проделанных операциях блогер рассказывает подписчикам в соцсетях, а те в свою очередь советуют ей как можно скорее посетить психолога.