Из красавицы сразу в бабушку: замужество сыграло с Бобби злую шутку

Перерыв в карьере не пошел ей на пользу.

Будущая звезда Болливуда родилась в зажиточной семье. Уже в 16 лет Кападия получила главную роль в картине Раджа Капура «Бобби», ставшей известной во всем мире.

Талант начинающей артистки оценили по достоинству. Кападия получила премию в номинации «Лучшая актриса». Вскоре она вышла замуж за Раджеша Кханну, мегапопулярную кинозвезду той эпохи. Супруг требовал от Кападии бросить работу и посвятить себя домашнему очагу. По этой причине актриса надолго оставила кино.

Однако в 80-х их брак распался. После одиннадцатилетнего перерыва Димпл Кападия, наконец, вернулась на экраны. Но теперь ей приходилось довольствоваться ролями бабушек. 65-летняя актриса много снимается в кино, но не получает главных и ярких ролей. От былой славы 70-х остались лишь ностальгические воспоминания.

Единственным успехом можно назвать одну из последних работ актрисы: появление в научно-фантастическом фильме Кристофера Нолана «Довод». Кападия исполнила в боевике одну из ролей.