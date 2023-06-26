Из красавчиков в суровых бруталов: при взгляде на солистов «Инь-Ян» голова кругом

Чаще всего на российской эстраде встречались группы, состоящие либо из сладкоголосых красавиц, либо из стильных ребят. Именно поэтому музыкальный коллектив «Инь-Ян» выгодно отличался от других представителей индустрии.

Участники команды заявили о себе на шоу «Фабрика звезд». Несмотря на то, что квартет занял на проекте всего лишь третье место, ребята продолжили радовать поклонников новыми композициями. Но через несколько лет группа все же распалась, и на время исполнители пропали из поля зрения публики.

Недавно о себе дали знать Артем Иванов и Сергей Ашихмин. За время отсутствия певцы успели возмужать и превратились из красавчиков в суровых бруталов. Они изменили свой стиль и отпустили бороду. А в YouTube-шоу «Фабрика с Яной Чу» исполнители рассказали, что решили воссоединиться и теперь коллектив вновь можно будет увидеть на сцене.