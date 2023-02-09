Из красавца в «колхозника»: Макеева из «Простых истин» теперь не узнать (фото)

Юрий Макеев прославился на всю страну еще в юности. Он принял участие в сериалах «Простые истины», «Солдаты» и комедии «Ковчег». Зрители и критики были уверены, что артиста ждет успешное будущее, однако сам он не планировал покорять мир кино.

Как оказалось, с детства Макеев мечтал стать поваром. Поэтому он перестал сниматься и открыл «Театр вкуса». В своем проекте знаменитость попытался соединить гастрономию и актерское искусство, предлагая посетителям сначала приготовить еду, а после — продегустировать.

Изменил артист не только профессию, но и место жительства. Вместе с семьей он переехал в деревню, где продолжает заниматься любимым делом и ведет образ жизни «колхозника», занимаясь скотом и огородом.

Об успехах Макеев, который отрастил густую бороду и стал совсем другим человеком, рассказывает в своих социальных сетях. В блоге он регулярно хвастается урожаем и показывает, как ему удается восстанавливать жизнь в деревне Петровки, которая стала для него домом.