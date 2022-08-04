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Из красавца в бородатого деда: евнуха Сюмбюля из «Великолепного века» сейчас не узнать

4 августа 2022 17:10
Из красавца в бородатого деда: евнуха Сюмбюля из «Великолепного века» сейчас не узнать

Артист полностью отказался от прошлого имиджа.

Селим Байрактар взбудоражил поклонников переменами своего внешнего вида. В популярном актере едва можно узнать героя «Великолепного века».

В исторической драме Байрактар воплотил образ евнуха Сюмбюля-аги, став одним из самых примечательных второстепенных персонажей шоу. Верный помощник Хюррем-султан настолько сильно запомнился зрителям, что у него образовалась собственная армия поклонников. И именно поэтому после завершения шоу актер решил полностью отказаться от образа своего героя и кардинально сменил стиль.

Из красавца в бородатого деда: евнуха Сюмбюля из «Великолепного века» сейчас не узнать

Теперь Байрактар может похвастаться эффектной бородой и длинными волосами, которые покрылись сединой. Артист не оставил без внимания тренажерный зал и теперь демонстрирует внушительную мускулатуру. Как отмечают поклонники, в знаменитости едва можно узнать персонажа, сделавшего его популярным, а сам Байрактар теперь похож на модель с подиумов. Правда, некоторые, наоборот, не в восторге от перемен, и из-за седоватой бороды окрестили актера «дедом».

«Какой брутальный, крепкий», «Теперь стал похож на султана Сулеймана», «Вот это красавчик», — делятся восторгами поклонники.

Фото: Кадр из сериала, соцсети
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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