Из королевы подиума в домохозяйки: что осталось от красоты первой русской супермодели

Вот уже двадцать лет она не появляется на публике.

Наталья Семанова стала первой отечественной моделью, которой удалось покорить мир моды. Девушка участвовала в показах Dior, Yves Saint Laurent и Giorgio Armani, а многочисленные поклонники осыпали ее комплиментами.

Но в 25 лет знаменитость неожиданно пропала с подиумов и из рекламных кампаний. Как оказалось, Наталья решила посвятить себя личной жизни. В 2000-м она познакомилась с французом Александром Бентолила. Работник модельного агентства покорил сердце Семановой, и она приняла его предложение руки и сердца. Со временем же она стала матерью: супруги воспитывают дочь Кьяру и сына Поля.

После завершения карьеры Наталья ведет весьма закрытый образ жизни.

Она даже не ведет социальные сети, однако изредка ее свежие снимки оказываются у поклонников. И, как отмечают фанаты, Наталья, которой совсем скоро исполнится 44 года, смогла сохранить свою красоту и до сих пор прекрасно выглядит.