Из клоуна — в легенду СССР: вы точно ничего не знали о первой роли Никулина

Юрий Никулин еще при жизни был признан одним из самых ярких актеров советского кино. Зрители стояли в очередях, чтобы попасть на его новый фильм, и мечтали лично познакомиться с талантливым артистом. Однако далеко не все знали, что к всесоюзной славе он пришел далеко не сразу и мог даже не стать актером.

Как оказалось, Юрий с детства мечтал об актерской профессии. Молодой Никулин пытался поступить и во ВГИК, и в ГИТИС, но приемная комиссия не смогла разглядеть в нем талант. В итоге от безысходности он отправился в школу-студию разговорных жанров при Московском цирке на Цветном бульваре, после окончания которой начал работать с легендарным клоуном Карандашом.

Первое время Никулин был простым помощником у Михаила Румянцева. Он помогал артисту придумывать номера, но практически не выходил на сцену. Легенда сцены считал, что таким образом молодой артист набирается необходимого опыта перед самостоятельной карьерой. Однако Никулину повезло: во время работы, которая продолжалась два с половиной года, ему удалось познакомиться с Михаилом Шуйдиным. И после ухода от Карандаша из-за рабочего конфликта именно с Шуйдиным они начали совместные выступления.

Со временем комический дуэт прославился на всю страну. У клоунов начали появляться поклонники, но это все равно не приблизило Никулина к кинематографу. В первые он появится на экране лишь спустя восемь лет после начала самостоятельных выступлений в эпизодической роли в фильме «Девушка с гитарой».