Из кино изгнали с позором: судьбу невесты Ивана Бровкина разрушил студенческий капустник

Дебютом Даи Смирновой на больших экранах стала комедия «Солдат Иван Бровкин». В этом фильме молодой студентке досталась второстепенная, но важная роль возлюбленной главного героя. Красавица с миловидной внешностью не только блестяще справилась с работой, но и прославилась на весь Союз.

Но вскоре она почувствовала, что больше всего ее привлекает работа сценариста. Девушка перевелась на соответствующий факультет и стала познавать азы новой профессии. Однако грандиозным планам юной знаменитости относительно своей карьеры не суждено было сбыться.

Дая приняла участие в организации капустника и вместе с другими студентами поставила юмористическую сценку. В ней семеро будущих сценаристов пародировали Ленина и Сталина, что сильно не понравились партийному руководству. Всех ребят с позором исключили, но Смирновой удавалось играть второстепенные роли. Впрочем, спустя время ее признали «ненадежной» актрисой и изгнали из киноиндустрии больше чем на 30 лет. Вернуться на съемочную площадку знаменитость смогла лишь в новом тысячелетии.