Из «картошки» в тонкий «клювик»: ахнете, увидев, как менялся нос Бабкиной

Надежде Бабкиной уже за 70, но поверить в это трудно. Певица тщательно следит за собой и готова честно признаться во всех процедурах, на которые идет ради поддержания молодости.

Бабкина считает, что нет ничего постыдного в обращении к пластическим хирургам. Самое главное — выбрать хорошего врача, который поможет сохранить красоту, а не испортит ее.

Певице это, безусловно, удалось. Если в молодые годы она была обладательницей круглого лица и крупного носа, то теперь может похвастаться идеальным контуром, острыми скулами и точеным носиком.

Надежда заявляет, что артистам это необходимо. Круговая подтяжка лица помогает ей бороться со старением, а пластика — избавиться от недостатков и получить лицо своей мечты.

Такой подход к своей внешности одобряют не все, но честность Бабкиной вызывает уважение. Она не пытается выдать результаты пластических операций за натуральную красоту и хорошие гены.