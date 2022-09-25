Из хита СССР в фильмы для взрослых: участь Чутко из «Плюмбума» ужаснет всех

Антон Андросов попал в кино совсем случайно. В его школу пришли сотрудники «Мосфильма», чтобы узнать, кто из ребят хотел бы принять участие в пробах. Из всего класса руку поднял лишь троечник Андросов. Но первый же кастинг обернулся неудачей, поэтому дебютной роли ему пришлось ждать еще 2 года. Только в 1982 году он сыграл беспризорника в фильме Елены Чурбаковой «Дыб».

А через 4 года на экраны вышла драма «Плюмбум, или Опасная игра». Антон получил главную роль школьника Руслана Чутко, который решает наказывать преступников и помогает милиции. Фильм стал хитом СССР, а Андросову начали прочить дальнейшую карьеру в кино.

Однако после школы он поступил в московский химико-технологический институт, откуда затем перевелся на экономфак ВГИКа. Антон продолжал изредка сниматься, но гораздо интереснее ему было уже организовывать работу над фильмами. В 1996 году он основал компанию по съемке документальных лент. А в 2000-х Андросов начал работать над фильмами для взрослых. В год его фирма могла выпустить до 12 картин пикантного содержания. Необычный выбор карьеры актер объяснял желанием заработать.

Правда, больших доходов Андросов так и не добился. Позже он пытался заниматься ювелирным бизнесом, но «прогорел». Неудачи привели к зависимости Антона от спиртного.