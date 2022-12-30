Из губастой лягушки сделал красавицу: кому Софи Лорен обязана мировой славой

Жизнь Софи Лорен могла сложиться совершенно иначе, если бы не знакомство с одним человеком. Актриса не раз говорила о том, что добилась своего успеха не сама, а при помощи извне.

Мировой славой она обязана своему любимому мужу. Именно он, продюсер Карло Понти, из губастой лягушки сделал красавицу, хоть это и было непросто. Например, когда возлюбленный открыто сказал Лорен, что перед появлением на больших экранах ей не помешало бы похудеть и сделать ринопластику, та взбунтовалась. Впрочем, именно этим и покорила сердце влиятельного кинодела.

Понти поставил перед собой четкую цель — сделать из Софи Лорен популярную актрису. Тогда он принялся учить ее буквально всему — как правильно наносить макияж, красиво ходить, виляя бедрами, и какие прически делать. На этот раз артистка внимательно слушала все указания избранника, в результате чего и вписала свое имя в историю мирового кинематографа.