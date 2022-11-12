Из грузчика в телезвезду: правда об успехе Сергея Супонева, которую он скрывал от народа

Сергей Супонев прославился как ведущий любимых программ детей 90-х – «Звездный час», «Зов джунглей», «Денди — Новая реальность». Супонев подарил бы зрителям еще множество замечательных передач, если бы не его внезапная гибель в 38 лет.

Путь Сергея Супонева на телевидение был тернист.

Супонев родился в творческой интеллигентной семье, однако не брезговал физическим трудом. До того, как попасть на Центральное телевидение, молодой человек успел поработать грузчиком.

Однако уже в 80-е Сергей Супонев трудится редактором и администратором различных программ, готовит сюжеты для любимых многими передач, а с конца 80-х и сам проявляется в кадре.