Из горящего дома вынес лишь одну вещь: эта причуда Миронова изумит любого

Андрей Миронов прославился не только своим талантом, но и красотой со стилем. Миллионы женщин мечтали с ним познакомиться, а мужчины — быть похожими на него. При этом актер никогда не скрывал свое увлечение модой, которое ставил практически превыше всего с раннего детства.

Так, по воспоминаниям его близких, он был большим любителем парфюма. И однажды, когда будущий актер был еще маленьким мальчиком, их дачу охватил пожар. Во время спешных сборов взрослые хватали самые ценные вещи, что сделал и Миронов, но его выбор удивил близких. Из полыхающего дома он унес с собой флакон маминых духов, посчитав это самым значимым предметом.

С годами Миронов не потерял интерес к парфюмерии. Он всегда пользовался дорогими французскими духами, поэтому в театре все коллеги сразу понимали, когда он переступал через порог. К спутницам у него были такие же высокие требования. Например, его супруга Екатерина Градова заявляла, что, по словам актера, ее руки должны пахнуть лишь «духами и ягодами».