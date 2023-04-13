Из гопника в стильного мужчину: не поверите своим глазам, увидев рэпера Сяву сейчас

Вячеслав Хахалкин прославился на всю страну в 2009 году под псевдонимом Сява. Музыкант выпускал агрессивный хип-хоп, представ перед публикой в образе хамоватого гопника, но несколько лет назад он решил отказаться от этого амплуа.

Так, последние годы Хахалкин занимается сразу несколькими проектам. Например, он выступал в жанре электронной музыки под псевдонимом Matematique, а также строил карьеру диджея как Sovi. Помимо этого, вместе с Ильей Друзьякиным он запустил хип-хоп-группу Krot8 и работал над собственным брендом одежды Le Pacantré.

При этом изменил артист и свой стиль. Он перестал носить треники и отпустил щетину. Музыкант выглядит совершенно другим человеком, следит за последними тенденциями, чем неизменно удивляет пользователей Сети. Как признаются фанаты, узнавшие о Сяве еще в 2009-м, они не ожидали, что артист не только продолжает карьеру, но и полностью изменил образ.