Из гопника в бородатого отца: изменения Коляна из «Реальных пацанов» вызывают шок

Сериал «Реальные пацаны» подарил зрителям множество уникальных персонажей. Одним из них стал главный герой — обычный парень из Перми, который пытался построить отношения и реализовать себя.

Поклонники проекта прониклись простыми и смешными диалогами, а формат видеодневника убедил публику в реальности происходящего. Из-за этого многие не отделяют образ Коляна от исполнителя роли Николая Наумова.

В обычной жизни актёр старается уйти от ассоциаций со своим знаменитым персонажем.

Мужчина уже совсем не похож на уличного хулигана. 40-летний артист женился и воспитывает троих детей. Теперь на его лице появились борода и морщины, а взгляд стал уставшим.

Помимо внешних изменений, в его жизни появилось новое увлечение — бизнес. Стало известно, что Николай развивает проект в сфере информационных технологий.